Защищавший Ефремова Пашаев снова получил статус адвоката

Юрист Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова, вернул себе статус адвоката

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев снова получил статус адвоката. Как сообщает ТАСС, это произошло в адвокатской палате Северной Осетии.

Сам Пашаев рассказал, что прошел тестирование еще в конце июня, а на то, чтобы ответить на 70 вопросов, у него ушло 12 минут. Юрист добавил, что члены комиссии проголосовали единогласно за возвращение его в ряды защитников. Юрист сказал, что последние два года много работал. «Днем и ночью я работал и работал, сам изолировался от журналистов, чтобы хотя бы отдыхать немного», — приводит его слова «Секрет фирмы».

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.

Пашаева лишили статуса адвоката в 2020-м из-за высказываний в СМИ. Юрист избрал стратегию отрицания вины, пытаясь доказать, что Ефремова не было за рулем его собственного автомобиля. Актер рассказывал, что Пашаев, тогда лишенный адвокатского статуса, предлагал ему «купить свидетелей» для суда. Он отметил, что его бывший защитник уверял, что знает людей, которые смогут дать в суде нужные показания, а именно — скажут, что не видели актера за рулем внедорожника.