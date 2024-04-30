В Москве ребенок попал в больницу из-за наезда девушки на электросамокате

Прокуратура Москвы: девушка на электросамокате сбила 13-летнюю девочку и уехала

В Москве девушка на электросамокате устроила ДТП с участием подростка. Об этом сообщает прокуратура столицы в официальном Telegram-канале.

Инцидент случился на улице Фестивальной. По данным ведомства, девушка 2002 года рождения сбила 13-летнего ребенка, который шел по тротуару в том же направлении. После этого она уехала с места происшествия.

Пострадавшая девочка была доставлена в больницу. В настоящее время угроз жизни и здоровью подростка нет.

«Прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в прокуратуре Москвы.

Ранее сообщалось, что россиянин оказался в больнице из-за возгорания электросамоката. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге, в квартире пострадавшего. Огонь был потушен до приезда пожарных.