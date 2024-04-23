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08:12, 23 апреля 2024Россия

Россиянин попал в больницу из-за загоревшегося электросамоката

В Петербурге мужчина попал в больницу из-за загоревшегося в квартире самоката

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Выборгском районе Санкт-Петербурга мужчина постарадал из-за возгорания электросамоката в квартире. Об этом сообщает 78.ru.

Пожар начался в доме на улице Есенина. Его удалось потушить до приезда пожарных. Предварительно, в больницу в результате происшествия попал 38-летний мужчина — у него диагностировали ожог левой стопы.

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания электросамоката. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее, в ноябре 2023 года, в поселке Ждановское Нижегородской области электросамокат взорвался в квартире жилого дома. Самокат стоял у входной двери одной из квартир, у него взорвался корпус батареи.

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      Анастасия Шейкина
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