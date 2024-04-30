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18:59, 30 апреля 2024Спорт

Российские волонтеры пожаловались на массовые отказы в аккредитации на ОИ-2024

Власти Франции отклонили заявки более чем от 20 российских волонтеров на ОИ-2024
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Заявки на аккредитацию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже от более чем от 20 российских волонтеров отклонили власти Франции. Об этом ТАСС сообщила одна из претенденток.

Она отметила, что получила письменный отказ от оргкомитета Игр. «Оргкомитет написал мне, что ему неизвестны причины, из-за которых власти Франции отклонили мою заявку», — пожаловалась волонтер. Претендентка добавила, что связалась с коллегами-соотечественниками, число которых превышает 20 человек. Им всем также пришел отказ.

В марте директор волонтерской программы «Париж-2024» Александр Моренон-Конде ответил на вопрос о возможных ограничениях для волонтеров из России и Белоруссии. Функционер заявил, что они отсутствуют.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Играм в Париже. Спортсмены смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Алексей Гусев
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