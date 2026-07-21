Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:00, 21 июля 2026Забота о себе

Желающим хорошо выспаться людям посоветовали не есть на ужин несколько продуктов

Диетолог Манакер призвала не есть вечером шоколад и сухофрукты ради хорошего сна
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Диетологи Лорен Манакер и Тоби Амидор перечислили несколько продуктов и напитков, которые стоит исключить из меню ужина ради хорошего сна. Советы они дали в разговоре с marthastewart.com.

Прежде всего Манакер призвала людей, которые желают хорошо выспаться, отказаться вечером от напитков и продуктов с кофеином. Это вещество блокирует выработку гормонов, ответственных за расслабление, и тем самым может спровоцировать бессонницу. Специалистка напомнила, что кофеин содержится не только в кофе, но и чае, кока-коле и даже шоколаде.

Также она посоветовала не есть на ужин сухофрукты. В этом продукте много клетчатки и сахара, что может вызвать вздутие живота, повышенное газообразование и, как следствие, ухудшить качество сна, объяснила диетолог.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Манакер добавила, что перед сном не рекомендуется пить спиртные напитки. Она подчеркнула: даже одна порция алкоголя вечером может стать причиной частых пробуждений среди ночи из-за ярких и зачастую неприятных сновидений и усилившихся позывов к мочеиспусканию.

Амидор добавил, что ради хорошего сна не стоит ужинать тяжелой и жирной пищей. По его словам, фастфуд содержит большое количество насыщенных жиров, которые вызывают несварение и изжогу и затрудняют засыпание. По этой же причине он посоветовал исключить из вечернего рациона любую острую еду.

Ранее невролог Миляуша Мамадалиева раскрыла самую вредную вечернюю привычку. Она заявила, что поздний прием пищи приводит к ухудшению качества сна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Это серьезная ошибка». Что известно о новом премьер-министре Великобритании и как он повлияет на украинский конфликт?
    НАТО столкнулось с проблемой в производстве снарядов из-за хлопка
    Россияне схватили подростка за попытку поджечь бензоколонку
    Электронный замок заблокировал семью в загоревшемся ЖК
    Дженнифер Лопес показала откровенное фото из ванны в честь дня рождения сестры
    Желающим хорошо выспаться людям посоветовали не есть на ужин несколько продуктов
    ВСУ атаковали Севастополь
    Итальянским дипломатам дали трое суток на выезд из России
    Мужчина заживо сжег соседку из-за четырех тысяч рублей
    Женщина-инвалид пожаловалась на извращенцев с сайтов знакомств
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok