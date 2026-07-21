Желающим хорошо выспаться людям посоветовали не есть на ужин несколько продуктов

Диетолог Манакер призвала не есть вечером шоколад и сухофрукты ради хорошего сна

Диетологи Лорен Манакер и Тоби Амидор перечислили несколько продуктов и напитков, которые стоит исключить из меню ужина ради хорошего сна. Советы они дали в разговоре с marthastewart.com.

Прежде всего Манакер призвала людей, которые желают хорошо выспаться, отказаться вечером от напитков и продуктов с кофеином. Это вещество блокирует выработку гормонов, ответственных за расслабление, и тем самым может спровоцировать бессонницу. Специалистка напомнила, что кофеин содержится не только в кофе, но и чае, кока-коле и даже шоколаде.

Также она посоветовала не есть на ужин сухофрукты. В этом продукте много клетчатки и сахара, что может вызвать вздутие живота, повышенное газообразование и, как следствие, ухудшить качество сна, объяснила диетолог.

Манакер добавила, что перед сном не рекомендуется пить спиртные напитки. Она подчеркнула: даже одна порция алкоголя вечером может стать причиной частых пробуждений среди ночи из-за ярких и зачастую неприятных сновидений и усилившихся позывов к мочеиспусканию.

Амидор добавил, что ради хорошего сна не стоит ужинать тяжелой и жирной пищей. По его словам, фастфуд содержит большое количество насыщенных жиров, которые вызывают несварение и изжогу и затрудняют засыпание. По этой же причине он посоветовал исключить из вечернего рациона любую острую еду.

Ранее невролог Миляуша Мамадалиева раскрыла самую вредную вечернюю привычку. Она заявила, что поздний прием пищи приводит к ухудшению качества сна.