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Из жизни
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00:30, 21 июля 2026Из жизни

Женщина-инвалид пожаловалась на извращенцев с сайтов знакомств

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Женщина-инвалид из Великобритании пожаловалась на хамов и извращенцев, с которыми столкнулась на популярных сайтах знакомств. Об этом пишет Daily Star.

28-летняя Фиби Смит больна атаксией Фридрейха — редким генетическим заболеванием нервной системы. Симптомы появились у нее в подростковом возрасте, с 22 лет она вынуждена передвигаться в инвалидной коляске. С предыдущим бойфрендом Смит рассталась больше года назад и решила найти нового избранника на сайтах знакомств.

Британка написала в профиле, что передвигается в инвалидной коляске, и на нее сразу же обрушилось множество хамских сообщений. Мужчины в основном интересовались ее сексуальной жизнью, а один заявил, что «давно мечтал переспать с трансформером».

«Главный вопрос, который мне задают, касается того, способна ли я заниматься сексом. Обычно он звучит так: "А ты все еще можешь трахаться?" — пожаловалась Смит. — Теперь подобное меня уже не так задевает, потому что я жалею этих невежественных людей».

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Она также рассказала, что больше всего ее напугал мужчина, у которого был фетиш на женщин в инвалидных колясках. Он предложил Смит свидание, но она пожаловалась на этого человека администрации сайта. Британка призналась, что больше не отвечает на сообщения, если мужчина первым делом задает вопросы о ее внешности или инвалидности. По ее словам, такие мужчины почти сразу начинают грубить или шутить по поводу секса с ней. «Я получаю множество таких сообщений. Больше, чем приятных. По крайней мере одно в день», — сказала Смит.

После того как британка выложила переписки с хамами и извращенцами на своей странице в социальных сетях, подписчики поддержали ее. Они заявили, что женщина святая, потому что нашла в себе терпение ответить хотя бы на половину таких выпадов.

Ранее сообщалось, что в Австралии мужчина с пенисом длиной 25,4 сантиметра пожаловался на женщин. Он заявил, что многие любовницы воспринимали его как секс-игрушку.

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