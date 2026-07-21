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00:55, 21 июля 2026Россия

ВСУ атаковали Севастополь

Развожаев: В Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты два БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы. По словам Развожаева, были сбиты два беспилотника в районе Северной стороны. Предварительно, пострадавших нет.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении украинских дронов над Крымом и акваторией Черного моря. Беспилотники также были перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской и Тульской областями, Московским регионом и Краснодарским краем.

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