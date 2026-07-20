Минобороны: Средства ПВО сбили 161 беспилотник ВСУ над Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, под удар также попали Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская и Тульская области. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинские дроны над Московским регионом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.

Всего уничтожен 161 беспилотник. Как уточнили в Минобороны, попытки атак были предприняты в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее ВСУ ударили по автомойке в Белгороде, где находились мирные жители. Одного мужчину спасти не удалось, еще десять получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.