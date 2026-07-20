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21:36, 20 июля 2026Россия

ВСУ попытались атаковать Крым

Минобороны: Средства ПВО сбили 161 беспилотник ВСУ над Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, под удар также попали Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская и Тульская области. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинские дроны над Московским регионом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.

Всего уничтожен 161 беспилотник. Как уточнили в Минобороны, попытки атак были предприняты в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее ВСУ ударили по автомойке в Белгороде, где находились мирные жители. Одного мужчину спасти не удалось, еще десять получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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