Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, под удар также попали Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская и Тульская области. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинские дроны над Московским регионом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.
Всего уничтожен 161 беспилотник. Как уточнили в Минобороны, попытки атак были предприняты в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
Ранее ВСУ ударили по автомойке в Белгороде, где находились мирные жители. Одного мужчину спасти не удалось, еще десять получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.