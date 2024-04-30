Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:24, 30 апреля 2024Мир

В Белом доме прокомментировали сообщения о сбитых над Крымом ракетах ATACMS

Кирби отказался подтверждать сообщения о сбитых РФ ракетах ATACMS над Крымом
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отказался подтверждать, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Крымом шесть американских ракет ATACMS, переданных Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения, что какие-то из них были сбиты», — заявил журналистам Кирби.

Представитель Белого дома также не стал отвечать на вопрос о количестве ракет ATACMS, переданных Вашингтоном Киеву.

24 апреля стало известно о тайных поставках США Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. По данным Politico, данные боеприпасы Соединенные Штаты включили в пакет военной помощи в марте. При этом, отмечает издание, Вашингтон не заявлял о данном действии публично.

Материалы по теме:
Арсенал демократии. Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
Арсенал демократии.Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
28 января 2022
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты: какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты:какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
15 сентября 2022

Утром 30 апреля глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке Украины атаковать Крым американскими ракетами ATACMS. В Минобороны России также подтвердили информацию о шести боеприпасах данного типа, сбитых над РФ за минувшие сутки.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В Белом доме прокомментировали сообщения о сбитых над Крымом ракетах ATACMS

      Стала известна причина масштабного пожара в Бурятии

      В России ответили на разночтения в разговоре Лаврова с главой МИД Таджикистана

      В Пентагоне высказались о возможности милитаризации Луны

      Пожар в Бурятии охватил десятки жилых домов

      В Крыму заявили о фатальной ошибке США

      Маск предрек бесконечную войну на Украине при заключении соглашения с США

      Один человек погиб в Курской области при пожаре после удара беспилотника

      Появились кадры пожара в микрорайоне в Улан-Удэ

      Врачи стабилизировали состояние раненного на СВО адвоката Ефремова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше