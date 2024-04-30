В Белом доме прокомментировали сообщения о сбитых над Крымом ракетах ATACMS

Кирби отказался подтверждать сообщения о сбитых РФ ракетах ATACMS над Крымом

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отказался подтверждать, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Крымом шесть американских ракет ATACMS, переданных Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения, что какие-то из них были сбиты», — заявил журналистам Кирби.

Представитель Белого дома также не стал отвечать на вопрос о количестве ракет ATACMS, переданных Вашингтоном Киеву.

24 апреля стало известно о тайных поставках США Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. По данным Politico, данные боеприпасы Соединенные Штаты включили в пакет военной помощи в марте. При этом, отмечает издание, Вашингтон не заявлял о данном действии публично.

Утром 30 апреля глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке Украины атаковать Крым американскими ракетами ATACMS. В Минобороны России также подтвердили информацию о шести боеприпасах данного типа, сбитых над РФ за минувшие сутки.