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13:34, 30 апреля 2024Россия

Минобороны России назвало количество сбитых за сутки ракет производства США

Минобороны России: за сутки сбиты шесть украинских ракет производства США ATACMS

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

Министерство обороны России сообщило, что за сутки было сбито шесть украинских ракет американского производства ATACMS. Об этом оборонное ведомство заявило в своем официальном Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты десять украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции», — говорится в публикации Минобороны.

24 апреля сообщалось, что США тайно отправили на Украину оперативно-тактические ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений.

Газете The New York Times (NYT) стало известно количество тайно полученных Киевом американских ракет. По данным издания, Украина получила более 100 единиц ATACMS и успела использовать их в ходе боевых действий против России.

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      Лина Пивоварова
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