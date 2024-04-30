Рогов сообщил о попытке Украины атаковать Крым ракетами ATACMS

Рогов: ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS в ночь на 30 апреля

В ночь на 30 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку массированной атаки Крыма ракетами ATACMS. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он написал, что, по предварительным данным, Киев применил для удара по полуострову несколько баллистических ракет ATACMS.

По его словам, над Джанкоем и Севастополем сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Политик подчеркнул, что она «отработала на отлично».

Ранее очевидцы рассказали о серии громких взрывов в небе над Крымом, они насчитали более 10 мощных хлопков, первые раздались примерно в 01:25. Перед этим сообщалось о ракетной опасности на полуострове, движение транспорта по Крымскому мосту через Керченский пролив временно перекрывали.