Министра в Казахстане сняли с должности

Министра цифрового развития Казахстана Багдата Мусина сняли с должности

Министра цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдата Мусина сняли с должности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента республики.

Отмечается, что глава ведомства был освобожден с занимаемого поста указом казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.

Ранее правоохранительные органы Казахстана задержали бывшего главу МВД республики Ерлана Тургумбаева по делу о массовых беспорядках, произошедших в январе 2022 года. Экс-министра задержали в понедельник, 29 апреля, за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия.