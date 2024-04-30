В Казахстане задержали экс-главу МВД

Экс-глава МВД Казахстана Тургумбаев задержан по делу о массовых беспорядках

Правоохранительные органы Казахстана задержали бывшего главу МВД республики Ерлана Тургумбаева по делу о массовых беспорядках, произошедших в январе 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана на своем сайте.

Экс-министра задержали в понедельник, 29 апреля, за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия.

В январе 2022 года Казахстан охватили протесты из-за повышения цен на газомоторное топливо, которые вскоре переросли в массовые беспорядки. Власти Казахстана объявили протестующих террористами. В результате столкновений протестующих с силовиками тысячи человек были ранены.

Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев устроил массовые перестановки в кабмине страны. В частности, нового главу получило министерство внутренних дел — его возглавил Ержан Саденов, бывший заместитель руководителя ведомства, во время протестов в Казахстане возглавлявший военную комендатуру Астаны.