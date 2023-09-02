Президент Казахстана провел массовые перестановки в правительстве страны

Глава Казахстана Токаев устроил массовые перестановки в кабмине страны

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев устроил массовые перестановки в кабмине страны. Об этом сообщает портал РБК со ссылкой на ряд опубликованных на сайте президента правовых актов.

Часть членов правительства сменили должности, а некоторые — вовсе лишились работы.

Так, министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев был назначен главой созданного накануне министерства транспорта, министром торговли Токаев назначил Армана Шаккалиева. Главой министерства туризма был назначен Ермек Маржикпаев, а министром культуры и информации — Аида Балаева.

Также нового главу получило министерство внутренних дел — МВД возглавил Ержан Саденов, бывший заместитель руководителя ведомства, во время протестов в Казахстане возглавлявший военную комендатуру Астаны.

Ранее в Казахстане анонсировали ликвидацию канцелярии Назарбаева.