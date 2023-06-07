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15:21, 7 июня 2023Бывший СССР

В Казахстане анонсировали ликвидацию канцелярии Назарбаева

Вице-премьер Казахстана Жамаубаев анонсировал скорую ликвидацию канцелярии Назарбаева

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Вице-премьер, министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев анонсировал ликвидацию канцелярии первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает портал Tengrinews.

По его словам, в скором времени канцелярия Назарбаева перестанет существовать. «Сейчас идет реструктуризация данного офиса. Часть людей будут переданы в другие организации, часть — сокращены. <...> Думаю, в течение месяца-полутора вопрос будет решен», — уточнил Жамаубаев.

Он также отметил, что в результате ликвидации канцелярии в годовом бюджете высвободится два-три миллиарда тенге, использование которых будет корректироваться в рамках бюджетного процесса.

В феврале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил конституционный закон о Елбасы («лидере нации») — первом президенте республики, исключив таким образом все упоминания о Назарбаеве из Конституции и аннулировав все его привилегии.

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    Георгий Нестеров
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