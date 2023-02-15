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15:23, 15 февраля 2023Бывший СССР

Назарбаева лишили привилегий и статуса Елбасы

Президент Казахстана подписал закон о лишении Назарбаева привилегий и статуса Елбасы

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о признании утратившим силу конституционного закона о первом президенте республики — Елбасы («лидере нации»). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Подписанный закон исключает из Конституции все упоминания о первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве, а также лишает его привилегий и статуса лидера нации.

Соответствующие поправки в основной закон Казахстана были поддержаны гражданами республики на референдуме в июне 2022 года. Сам Назарбаев также одобрил исключение упоминаний о нем из Конституции.

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Георгий Нестеров
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