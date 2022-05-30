Назарбаев поддержал исключение из конституции упоминаний о нем

Назарбаев заявил, что проголосует за исключение упоминаний о нем из конституции Казахстана

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал исключение из конституции упоминаний о нем. Об этом он заявил в интервью политологу Данияру Ашимбаеву, которое опубликовано в Telegram.

Назарбаев заявил, что 5 июня проголосует на референдуме по поправкам в конституцию. «Я считаю, что каждое поколение имеет право вносить изменения в основной закон, если это является насущным велением времени и будет способствовать прогрессу, демократическому развитию общества», — сказал он.

Экс-президент отметил, что ушел с поста президента в 2019 году «на пике народной поддержки» его курса. «Да, за мной оставались определенные полномочия. Но это было сделано для плавного политического транзита и смягчения возможных противоречий в обществе и властной элите», — добавил Назарбаев.

Он утверждает, что с 2019 года всегда поддерживал действия нового президента Касыма-Жомарта Токаева. «Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз», — заключил Назарбаев.

Согласно проекту поправок в конституцию, из основного закона исключено упоминание о Назарбаеве как основателе независимого Казахстана и положение о его праве на пост президента более двух раз подряд. Кроме того, убирается пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются конституцией и конституционным законом.

В начале 2022 года в Казахстане вспыхнули протесты из-за роста цен на газомоторное топливо. Экономические требования сменились политическими, в том числе об уходе из политики Назарбаева. Митинги переросли в беспорядки, их подавили с помощью армии. Погибли 230 человек. После этого Назарбаев потерял ряд постов.