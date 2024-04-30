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18:44, 30 апреля 2024Интернет и СМИ

Ивлеева удалила фотографии и видео из запрещенной соцсети

Shot: Ивлеева удалила посты из соцсети после штрафа за дискредитацию ВС РФ

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева удалила из Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) все фотографии и видео. На это обратил внимание Telegram-канал Shot.

Издание отмечает, что Ивлеева, которую на прошлой неделе приговорили к штрафу за дискредитацию ВС РФ, полностью удалила содержимое двух аккаунтов в запрещенной соцсети. Общее количество подписчиков на этих страницах составляет более 25,6 миллиона.

При этом блогерша продолжает делать посты в своем Telegram-канал. Сегодня она напомнила подписчикам о жертвах теракта в концерном зале «Крокус Сити Холл» и призвала молиться за упокоение их душ и помогать нуждающимся.

Ранее сообщалось, что на Ивлееву составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил России. Поводом послужили ее посты в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Тверской суд Москвы обязал блогершу выплатить штраф в 50 тысяч рублей.

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      Екатерина Улитина
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