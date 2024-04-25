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12:09, 25 апреля 2024Интернет и СМИ

Ивлееву оштрафовали за дискредитацию армии

Суд оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Тверской суд Москвы оштрафовал блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву за дискредитацию Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Блогерше назначили административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Уточняется, что ее признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях («публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»).

Ранее стало известно, что Ивлеева не пришла на судебное заседание. Интересы блогерши представлял адвокат Калой Ахильгов. В суде он заявил, что его подзащитная не признала вину.

О том, что на Ивлееву составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщалось 16 апреля. Причиной послужили ее публикации в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) за 2022 год. В них блогерша высказалась против проведения спецоперации на Украине.

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      Маргарита Щигарева
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