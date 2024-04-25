Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:05, 25 апреля 2024Интернет и СМИ

Ивлеева не пришла на заседание по делу о дискредитации армии России

Блогерша Ивлеева не пришла на заседание суда по делу о дискредитации армии РФ
Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Блогерша Анастасия Ивлеева не пришла на судебное заседание в Тверской суд Москвы, на котором рассматривают дело по ее обвинению в дискредитации Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ивлеева не будет участвовать в судебном заседании», — заявил адвокат блогерши Калой Ахильгов.

На заседании суда стало известно, что Ивлеева отказалась признать вину. Ее адвокат попросил прекратить дело, так как, по его словам, состав правонарушения отсутствовал.

Ранее отец блогерши Вячеслав Ивлеев заступился за дочь после ее обвинения. Он заявил, что ее высказывания не дискредитировали Российскую армию. Он назвал обвинения в ее адрес несправедливыми.

16 апреля стало известно, что на Ивлееву составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил России. Причиной послужили ее публикации в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) за 2022 год. В них блогерша высказалась против проведения спецоперации на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о судьбе начатых арестованным замглавы Минобороны стройках

      Российская студентка родила в туалете и заколола младенца маникюрными ножницами

      Диетолог призвал отказаться от некоторых фруктов при похудении

      Российская структура UniCredit подала в суд на иностранное подразделение банка

      Российская стилистка предрекла трем предметам гардероба выход из моды летом

      Кремль пообещал добиться своего в ходе спецоперации

      Пришедшие попариться в сауну россияне отравились хлором

      Президент Польши предложил странам НАТО новую планку по обороне

      У известной российской актрисы нашли долги за ЖКУ

      Посольство России направило ноту в МИД Турции из-за недопуска туристов на рейсы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше