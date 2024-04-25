Ивлеева не пришла на заседание по делу о дискредитации армии России

Блогерша Ивлеева не пришла на заседание суда по делу о дискредитации армии РФ

Блогерша Анастасия Ивлеева не пришла на судебное заседание в Тверской суд Москвы, на котором рассматривают дело по ее обвинению в дискредитации Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ивлеева не будет участвовать в судебном заседании», — заявил адвокат блогерши Калой Ахильгов.

На заседании суда стало известно, что Ивлеева отказалась признать вину. Ее адвокат попросил прекратить дело, так как, по его словам, состав правонарушения отсутствовал.

Ранее отец блогерши Вячеслав Ивлеев заступился за дочь после ее обвинения. Он заявил, что ее высказывания не дискредитировали Российскую армию. Он назвал обвинения в ее адрес несправедливыми.

16 апреля стало известно, что на Ивлееву составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил России. Причиной послужили ее публикации в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) за 2022 год. В них блогерша высказалась против проведения спецоперации на Украине.