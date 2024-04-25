Ивлеева отказалась признать вину по делу о дискредитации Российской армии

Блогерша Ивлеева отказалась признать вину по делу о дискредитации ВС России

Блогерша Анастасия Ивлеева отказалась признать вину по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката.

Суд в Москве начал рассматривать административный протокол в отношении Ивлеевой по статье о дискредитации Российской армии. В ходе заседания адвокат блогерши Калой Ахильгов заявил, что она не признает вину. Также он попросил суд прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава правонарушения, а также истечением срока давности.

При этом сама Ивлеева на заседание не явилась. Отмечается, что блогерше грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

О том, что в отношении Ивлеевой составили протокол за дискредитацию ВС России, стало известно 16 апреля. Поводом стали две публикации блогерши в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) от 2022 года, в которых она выступила против проведения спецоперации на Украине.