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12:43, 17 апреля 2024Интернет и СМИ

Отец Ивлеевой заступился за дочь после обвинения в дискредитации армии России

Отец блогерши Ивлеевой Вячеслав назвал несправедливыми обвинения дочери

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Отец популярной российской блогерши Анастасии Ивлеевой Вячеслав заявил, что считает несправедливыми обвинения дочери в дискредитации Российской армии. Его слова приводит Regnum.

«Я всегда за дочь. Я не позволю каждой шавке тявкать на Настю. В ее высказываниях нет никакой дискредитации армии. Я считаю все это несправедливым», — заступился Ивлеев за дочь.

Отец блогерши также напомнил, что претензии к ней возникли после организованной ею «голой» вечеринки. «Все сказали, что она проводит пир во время чумы. Но это не так», — заключил он.

О том, что на Ивлееву составили протокол за дискредитацию Российской армии, стало известно в 16 апреля. Причиной послужили публикации блогерши в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), сделанные в 2022 году. В них Ивлеева высказалась против спецоперации на Украине.

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