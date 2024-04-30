Житель Узбекистана получил пять лет за оскорбление президента. Он прокомментировал в соцсетях парад Победы

Оскорбившего Мирзиеева за парад Победы узбекистанца отправили в колонию на 5 лет

Жителя Узбекистана приговорили к пяти годам тюрьмы за оскорбление президента Шавката Мирзиеева в соцсетях. Речь шла об участии главы государства в параде Победы в Москве 9 мая 2023 года. Также сообщается, что суд рассматривал дело о незаконном выезде заграницу. Мужчина признал свою вину лишь частично, сообщает Газета.uz.

Подсудимый оставлял комментарии о президенте в соцсетях

Суд установил, что 27-летний житель Намангана оставил клеветнический комментарий в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) под публикацией, где говорилось о планах Мирзиеева посетить парад Победы в Москве 9 мая 2023 года.

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Кроме того, подсудимый фото с президентом, где тот совершает паломничество умра, с комментарием, который был признан экспертизой оскорбительным. Обвинение было предъявлено по части 3 статьи 158 УК («Публичное оскорбление или клевета в отношении президента Узбекистана, а равно с использованием печати или иных СМИ, сетей телекоммуникаций или интернете»).

Житель Узбекистана также получил срок за незаконный выезд заграницу

Согласно материалам суда, в сентябре 2016 года обвиняемый выехал в Иран без оформления выездного стикера в паспорте. Выдача стикера разрешительной записи для временного выезда за границу была прекращена с января 2019 года — тогда же введены заграничные паспорта.

Фото: Sputnik / Sergei Karpukhin / Pool / Reuters

Сам подсудимый вину в этом не признает. По его словам, он выезжал за границу сам, чтобы поступить в иранский университет, поскольку не смог пройти экзамен в Ташкентский университет информационных технологий. В Иране он отучился четыре года и получил диплом Al-Mustafa International University.

Он также добавил, что узнал, что его объявили в розыск, в 2022 году, и уже в декабре 2023-го он вернулся в Ташкент.