Узбекистанец получил пять лет тюрьмы за оскорбление президента

В Узбекистане осудили на 5 лет оскорбившего Мирзииева за участие в параде Победы

Суд в Узбекистане приговорил местного жителя, оскорбившего президента Шавката Мирзиеева за участие в параде Победы в Москве, к пяти годам лишения свободы, передает РИА Новости.

По имеющимся данным, 28-летний гражданин республики разместил в соцсетях скриншот новости об участии Мирзиеева в параде Победы в Москве 9 мая 2023 года. Под постом он оставил оскорбительный комментарий в адрес президента, за что и был осужден.

В 2023 году на Украине назвали недружественным шагом посещение лидерами стран СНГ торжеств в Москве по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ведомстве назвали присутствие лидеров Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана на параде Победы в Москве аморальным по отношению к Украине. Кроме того, в МИД посчитали этот поступок пренебрежением к украинскому народу.

