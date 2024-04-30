«Зенит» договорился с Семаком о новом контракте до 2030 года

«Зенит» договорился с Сергеем Семаком о новом контракте до 2030 года

Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Елена Илюхина заявила о достижении принципиальной договоренности с главным тренером команды Сергеем Семаком о продлении контракта. Ее слова приводит сайт клуба.

По ее словам, новое соглашение будет подписано перед началом следующего сезона. Оно будет рассчитано до мая 2030 года.

В двух последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» потерпел поражения от «Рубина» и «Динамо». За четыре тура до конца чемпионата петербуржцев догнал «Краснодар».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Вместе с командой специалист пять раз стал чемпионом России, выиграл Кубок страны и взял четыре Суперкубка.

