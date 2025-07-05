Губернатор Саратовской области сообщил о последствиях атаки дронов ВСУ

Бусаргин: В результате атаки БПЛА есть повреждения домов в Энгельсе и Саратове

Ночная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) привела к повреждению жилых домов в Саратове и Энгельсе. О последствиях ударов сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове. Предварительно пострадавших нет», — написал он.

Глава региона подчеркнул, что на местах падения дронов сейчас работают представители экстренных служб.

В ночь с 4 на 5 июля ВСУ атаковали беспилотниками Саратовскую область. Взрывы начали раздаваться над Энгельсом около 3:50, всего их было слышно минимум восемь.