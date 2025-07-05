Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:28, 5 июля 2025Россия

Губернатор Саратовской области сообщил о последствиях атаки дронов ВСУ

Бусаргин: В результате атаки БПЛА есть повреждения домов в Энгельсе и Саратове
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Ночная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) привела к повреждению жилых домов в Саратове и Энгельсе. О последствиях ударов сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове. Предварительно пострадавших нет», — написал он.

Глава региона подчеркнул, что на местах падения дронов сейчас работают представители экстренных служб.

В ночь с 4 на 5 июля ВСУ атаковали беспилотниками Саратовскую область. Взрывы начали раздаваться над Энгельсом около 3:50, всего их было слышно минимум восемь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили о десятках «Гераней» над городом с авиабазой ВСУ

    На Украине сделали признание о Путине

    Россиян предупредили об опасности продаваемых у дороги фруктов и овощей

    В Италии случайно нашли двух «детей-призраков» из Германии

    Казакам передали знамя с напутствием Путина

    В Британии предрекли выход Трампа из сделки по Украине из-за поведения Зеленского

    Ростовский губернатор рассказал о ночной воздушной атаке ВСУ

    Губернатор Саратовской области сообщил о последствиях атаки дронов ВСУ

    В аэропорту Санкт-Петербурга задержали более 50 рейсов на фоне атаки дронов

    В Германии раскрыли скрываемый Киевом секрет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости