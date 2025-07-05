Беспилотники ВСУ атаковали еще один российский город

Mash: Беспилотник ВСУ сбили над Энгельсом Саратовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Саратовскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, один из дронов сбили над Энгельсом. Как уточняет Telegram-канал Shot, взрывы начали раздаваться над городом около 3:50, всего их было слышно минимум восемь.

Официальной информации на данный момент не поступало.

В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорту Саратова введены временные ограничения на их прием и выпуск самолетов.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Чувашию дронами типа «Лютый». Как минимум один беспилотник был сбит над городом Чебоксары. В работают средства противовоздушной обороны (ПВО).