Казакам передали знамя с напутствием Путина

Казачьей бригаде «Терек» передали подписанное Путиным знамя с надписью «С Богом»

Казачья разведывательная бригада «Терек» в торжественной обстановке получила знамя, на котором президент России Владимир Путин оставил надпись «С Богом». Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Также уточняется, что глава российского государства по просьбе бойцов подписал им бригадное знамя. Передал его терским казакам полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

Ранее Всероссийское казачье общество показало кадры службы казаков на передовой. В апреле сообщалось, что по благословению патриарха казачьей бригаде «Терек» передали икону Святой Троицы. Произошло это в день Благовещения Пресвятой Богородицы и второй годовщины со дня создания добровольческой казачьей разведывательной бригады.