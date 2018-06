В США подсчитали потраченные на расследование «российского вмешательства» миллионы

В США подсчитали, сколько средств налогоплательщиков было потрачено на расследование «российского вмешательства» в выборы американского президента в 2016 году. Об этом сообщает Associated Press.

В докладе, опубликованном министерством юстиции страны, говорится, что на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера с июля 2017-го по март 2018-го ушло около 16,7 миллиона долларов.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что расходы на следствие превысили 17 миллионов долларов и продолжают расти. «Никакого сговора нет, кроме того, что организовали демократы», — написал он.

Материалы по теме «Нельзя ложиться под американцев» Россия враждует почти со всем миром. Кто виноват и что будет дальше?

Американский лидер не раз критиковал Роберта Мюллера, называя его расследование «охотой на ведьм».

В апреле комитет по разведке палаты представителей Конгресса США рассекретил доклад о сотрудничестве Трампа с Россией во время выборов в США. Согласно документу, доказательств того, что деловые отношения американского президента до начала кампании стали основой для связей с Россией во время самой президентской гонки, нет.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. 17 апреля газеты The Washington Post и The New York Times получили Пулитцеровскую премию за цикл материалов о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. Российские власти, как и сам Трамп, все обвинения отвергают.

