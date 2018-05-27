Сноуден заявил о любви Трампа к Путину

Президент США Дональд Трамп — большой поклонник российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, сообщает Huffington Post.

По его словам, никто не любит президента России так, как Трамп. Бывший шпион также заявил, что американцам не стоит надеяться, что спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер сможет доказать связь президента США с Кремлем.

Сноуден считает, что Трампа не могли использовать в сложных операциях — он, по мнению осведомителя, не может вспомнить, что собирался сказать в конце предложения. Однако это не значит, что Трамп не хотел сотрудничать с Россией, добавил Сноуден.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Российские власти все обвинения опровергают.

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