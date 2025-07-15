Описана характерная для аппендицита боль в животе

Врач Олмос: При аппендиците боль начинается в области пупка

Врач Александр Олмос заявил, что при аппендиците боль имеет своеобразный характер. Неприятные ощущения в животе при данном заболевании он описал изданию 20minutos.

«Боль начинается в области пупка и спускается вниз, в правую сторону. Из-за сильной боли могут возникнуть трудности при ходьбе», — пояснил Олмос. Также, по его словам, распознать аппендицит можно по тошноте, лихорадке и потере аппетита.

Специалист предупредил, что при наличии этих симптомов запрещено принимать противовоспалительные препараты. Вместо этого необходимо сразу же обратиться в больницу. При отсутствии адекватной терапии все может закончиться перитонитом — воспалением брюшины, которое лечить гораздо сложнее, подчеркнул Олмос.

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