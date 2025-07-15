Охранник оказался непричастен к загадочной расправе над российским подростком на пляже

В Новосибирске суд оправдал охранника по делу об убийстве подростка на пляже

В Новосибирске суд оправдал охранника по делу о расправе над подростком на пляже. Об этом сообщает издание NSK.KP.RU.

По данным издания, 28 июня 2018 года подросток отдыхал с семьей друга на территории кемпинга рядом с пляжем «Бумеранг». Утром он вышел из домика в туалет, а через несколько минут вернулся раненый. Он смог только сказать, что он там, после чего потерял сознание. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Расследование длилось несколько лет и в 2021 году в Калининграде был задержан Иван Прудников, который работал охранником на той безе отдыха. Следствие считало, что между ними произошел конфликт и мужчина нанес пострадавшему ранения острым предметом.

Первоначально Прудников дал признательные показания, но позже отказался от них и заявил, что сделал это под давлением. С начала судебных разбирательств он настаивал на своей невиновности. Заседания проводились три раза в 2023, 2024 и 2025 годах, но коллегия присяжных каждый раз приходила к выводу, что его вина не доказана.

На основании вердикта коллегии присяжных суд вынес оправдательный приговор и освободил подсудимого из-под стражи в зале суда. Суд также признал за мужчиной право на компенсацию морального и имущественного вреда.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с соседкой по участку из-за ее просьбы.