Иностранные журналисты попытались перевести на английский язык слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, оценившего расследование американского спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США словами «толочь воду в ступе».

Агентство Reuters выбрало в качестве аналога российскому фразеологизму устойчивое выражение passing water through a sieve — «пропускать воду через решето», также означающее бессмысленность процесса. Для полной ясности агентство привело в качестве эквивалента идиому flogging a dead horse («погонять мертвую лошадь»), которая также указывает на бесполезность действий.

Комментируя расследование Мюллера, Песков заявил журналистам: «По-русски это называется "толочь воду в ступе". Не знаю, есть ли эквивалент в английском языке этого выражения, но пока процесс напоминает именно это действие».

Спецпрокурор начал расследование по делу о вмешательстве России в выборы американского президента в мае 2017 года. На данный момент он предъявил обвинения 19 лицам, среди которых 5 граждан США, 13 граждан России и один голландец. В Белом доме неоднократно отрицали причастность к неправомерным контактам с российскими официальными лицами во время предвыборной кампании. Москва не раз опровергала вмешательство в американские выборы.

В 2018 году американские издания включили Мюллера в список самых влиятельных людей мира. В частности, прокурор оказался в рейтинге мировых лидеров по версии журнала Time, из которого впервые за пять лет вылетел президент России Владимир Путин. Кроме того, Мюллер дебютировал в списке влиятельности Forbes.

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