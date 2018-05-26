Песков рассказал о страшных снах со строгим Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил, что видит во сне российского лидера Владимира Путина неизменно строгим, отчего просыпается в поту. Об этом он рассказал в эфире телепередачи «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном на НТВ.

«Он мне снится всегда, когда он очень строгий. (...) [После этого] ты весь мокрый просыпаешься», — сказал Песков.

Он также ответил на вопрос, не надоела ли ему эта работа за последние годы. «Никакой оскомины это не набивает. И хотя иногда очень тяжело физически, это настолько уникальный опыт!» — поделился пресс-секретарь.

Песков также отметил, что «Путин живет в глобальном времени, в глобальной географии, в географии земного шара». «Это уникально, потому что это находится за рамками простого человека. И иметь к этому хоть какую-то причастность — это супервозможность, это выпадает один раз в жизни. И тот, кому это выпадает, он, конечно, пребывает в эйфории постоянной», — добавил он.

В середине мая 2018 года Дмитрий Песков развеял сомнения журналистов в том, что Владимир Путин имеет права на управление грузовиком. «Права категории С у президента есть. Они были получены им уже давно, примерно лет двадцать назад», — так Песков ответил на вопрос, имел ли Путин право проехать по Крымскому мосту за рулем КамАЗа.

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