Кремль отреагировал на призыв британцев остановить поток «грязных денег из России»

Доклад комитета по международным делам британской Палаты общин о «грязных деньгах» из России является проявлением незаконной конкуренции и русофобской мании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 21 мая, приводит «Интерфакс».

«Мы с вами являемся свидетелями беспрецедентной русофобской мании в Великобритании, которая находит самые разные проявления, в том числе и такие», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что на протяжении последнего десятилетия крупный бизнес из России «рос, развивался, осуществлял мирную экономическую экспансию за рубеж». «Это конкурентоспособный бизнес, имеющий интересы в самых разных точках мира, достаточно успешно ведущий дела. Однако в последние годы мы стали фиксировать проявление недружественной конкуренции, несправедливой и незаконной, нарушающей все нормы и правила Всемирной торговой организации», — отметил он.

Ранее в понедельник комитет по международным делам нижней палаты британского парламента опубликовал доклад «Золото Москвы: Российская коррупция в Великобритании». В нем говорится, что деньги россиян, спрятанные в британских активах и отмытые через финансовые институты Лондона, являются угрозой безопасности Великобритании. В документе содержится призыв ввести новые санкции, чтобы остановить поток «грязных денег из РФ».

Отношения Москвы и Лондона ухудшились после того, как Великобритания обвинила Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Москва приняла зеркальные меры.

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