Великобритания, Франция, Германия и США объединились против России

Великобритания, Франция, Германия и США в четверг, 15 марта, выступили с совместным заявлением, в котором официально обвинили Россию в попытке убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом сообщает Reuters. Полный текст опубликовала в своем Twitter корреспондент The Guardian Джессика Элгот.

Документ написан от лица премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президентов Франции и Соединенных Штатов Эммануэля Макрона и Дональда Трампа.

«Мы осуждаем атаку на Сергея и Юлию Скрипаль, которая произошла 4 марта 2018 года, — говорится в тексте. — Использование нервно-паралитического вещества, которое производится в России, является первым случаем его применения в Европе со времен окончания Второй мировой войны».

В нем также подчеркивается, что случившееся — «атака на суверенитет Великобритании, и такие действия являются грубым нарушением международного права и положений Конвенции о запрещении химического оружия».

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Ранее 15 марта Макрон официально присоединился к обвинениям Лондона и заявил, что в скором времени объявит о мерах, которые будут приняты в отношении России по делу об отравлении Скрипаля. В НАТО подчеркнули, что альянс также поддерживает точку зрения Лондона о веществе, которым был отравлен бывший шпион.

14 марта Мэй сообщила о высылке 23 российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства Скрипаля, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.

Бывшего шпиона и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме. Лондон считает, что за покушением стоит Москва, поскольку Скрипаль и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией. Российское руководство отвергает все обвинения.

В МИД России сообщили, что расценивают слова Мэй о мерах «наказания» Москвы как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога, а также пообещали быстрые ответные меры.

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