Россия назвала возможный мотив в деле Скрипаля

Одним из мотивов в ситуации вокруг дела с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля может быть желание осложнить проведение чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит МИД в четверг, 15 марта.

Глава российского МИД отметил, что «в принципе, ни в какой ситуации нельзя предположить, что Российская Федерация будет этим заниматься». «Но даже если гипотетически взять эту больную извращенную логику западных коллег, то кто в здравом уме может предположить, что Российская Федерация накануне выборов президента, накануне Чемпионата мира по футболу вдруг решает создавать какие бы то ни было проблемы», — пояснил министр.

Лавров добавил, что мотив есть у тех, кто продолжает наседать на Россию.

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14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме.

Лондон считает, что за покушением стоит Москва, поскольку бывший шпион и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией. Российское руководство отвергает все обвинения.

В МИД России сообщили, что расценивают слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о мерах «наказания» Москвы как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога, а также пообещали быстрые ответные меры.

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