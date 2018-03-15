Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться»

России необходимо «отойти и заткнуться», поскольку напряженность между Лондоном и Москвой продолжает возрастать. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время пресс-конференции, передает Sky News.

«Действия России в Солсбери совершенно возмутительны и недопустимы. Мы приняли ответные меры, и, по сути, Россия должна уйти и заткнуться», — объявил он. Уильямсон не исключил, что дело может дойти и до холодной войны. По его словам, отношения между странами «исключительно охладились в последнее время».

Так Уильямсон отреагировал на планы российского правительства применить меры в ответ на высылку российских дипломатов.

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14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией. При этом Мэй подчеркнула, что прерывать все контакты с Москвой — не в интересах страны.

В российском МИД обвинения посчитали провокацией, а также пообещали быстрые ответные меры.

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