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Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться»
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Захарова ответила за Россию на призыв министра обороны Великобритании заткнуться

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Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который призвал Россию отойти и заткнуться. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия», — поинтересовалась она. Также Захарова подчеркнула, что Лондону есть что скрывать. «Партнеры нервничают», — уверена она.

Ранее, 15 марта, Уильямсон во время пресс-конференции объявил, что напряженность между Москвой и Лондоном продолжает возрастать. «Действия России в Солсбери совершенно возмутительны и недопустимы. Мы приняли ответные меры, и, по сути, Россия должна уйти и заткнуться», — сказал он. Так чиновник отреагировал на планы российского правительства применить меры в ответ на высылку российских дипломатов.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Глава российского МИД Сергей Лавров объявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.

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Предыстория: Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться»
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