Россия рассказала об ответе Великобритании на свои дипломатические ноты

Москва направила Лондону четыре дипломатические ноты, а в ответ получила лишь отписки. Об этом сообщили в МИД России, передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что считают действия Лондона в связи с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля информационно-политическим шоу.

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14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме.

Лондон считает, что за покушением стоит Москва, поскольку бывший шпион и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией. Российское руководство отвергает все обвинения.

В МИД России сообщили, что расценивают слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о мерах «наказания» Москвы как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога, а также пообещали быстрые ответные меры.

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