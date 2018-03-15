Франция решила наказать Россию за отравление Скрипаля

Париж скоро объявит, какие меры будут приняты в отношении России по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Reuters в четверг, 15 марта.

«Все указывает на то, что именно Россия ответственна за произошедшее, — сказал он. — В ближайшие дни я объявлю, какие меры мы собираемся принять».

Ранее 15 марта французская сторона официально присоединилась к обвинениям Лондона в адрес Москвы. «Франция разделяет убежденность Соединенного Королевства в том, что другого объяснения нет, и выражает солидарность своему союзнику», — заявил Макрон после телефонного разговора с британским премьер-министром Терезой Мэй, сообщал телеканал France 24.

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14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того, она объявила о высылке российских дипломатов, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме. Лондон считает, что за покушением стоит Москва, поскольку бывший шпион и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией. Российское руководство отвергает все обвинения.

В МИД России сообщили, что расценивают слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о мерах «наказания» Москвы как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога, а также пообещали быстрые ответные меры.

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