Россия понадеялась на показания отравленного Скрипаля

Москва надеется, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в Великобритании, выживут. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова приводит в четверг, 15 марта, МИД.

«Скрипаль жив, и дочь его жива. Наверное, если, я надеюсь, их вылечат, они тоже смогут пролить какой-то свет на все происшедшее», — заявил Лавров, добавив, что никто не хочет этого дожидаться. «Все уже решено и, как сказали британские коллеги, нам ничего не покажут, они все знают, а нам остается сознаться в содеянном, после чего они будут нас наказывать», — указал министр.

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Глава МИД отметил, что западные эксперты на свой вопрос, а все ли было именно так, получают в ответ фразу «весьма вероятно». «Но учитывая гибкость английского языка, для тех обвинений, для тех абсолютно провокационных действий, включая высылку дипломатов и угрозы дальнейшего ухудшения отношений, все строить вокруг "хайли поссибл" — это несерьезно», — подчеркнул он.

Лавров добавил, что Британия не хочет установления истины в этом деле, но желает, чтобы все приняли ее версию за чистую монету.

Ранее 15 марта в МИД России отметили, что считают действия Лондона информационно-политическим шоу, а заявления британского премьер-министра — грубой провокацией, подрывающей основы нормального межгосударственного диалога. Также отмечалось, что Москва скоро вышлет британских дипломатов в ответ на действия Соединенного Королевства.

14 марта премьер-министр Великобритании объявила о высылке 23 российских дипломатов. Она также официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона и его дочери и заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

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