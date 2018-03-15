Песков разглядел признаки провокации в действиях Лондона

Позиция Лондона в связи с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля безответственна и нарушает международное право, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 15 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

В целом, Россия воспринимает позицию Великобритании с недоумением, подчеркнул Песков. «Более того, обвинения стали звучать даже до того момента, как могла появиться хоть какая-то информация об использованном веществе, что само по себе говорит о присутствии, скажем так, в этой ситуации всех признаков провокации в отношении России», — сказал он.

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По его словам, позиция британской стороны кажется «абсолютно безответственной, как с точки зрения дипломатических отношений, так и применительно к конечным целям и интересам проведения реального расследования и поиска тех реальных людей, которые стояли за этим».

Ранее 15 марта в МИД России отметили, что считают действия Лондона информационно-политическим шоу, а заявление премьер-министра Терезы Мэй грубой провокацией, подрывающей основы нормального межгосударственного диалога.

14 марта премьер-министр Великобритании объявила о высылке 23 российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией. Москва пообещала принять ответные меры.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

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