Песков оценил влияние дела Скрипаля на выборы президента России

Международные события никак не отражаются на президентской кампании в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 15 марта.

«Предвыборная кампания идет своим ходом, и, естественно, вся она является приоритетной. Мы настаиваем на том, что Россия не имеет никакого отношения к произошедшему в Великобритании, и, конечно, для нас сейчас главное — это внутренние дела», — сказал Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что президент неоднократно говорил о том, что внутренние дела являются приоритетными.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о приостановке двусторонних контактов с Москвой в связи с делом об отравлении работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Она официально обвинила российское руководство в причастности к попытке убийства бывшего шпиона. Лондон также принял решение выслать из страны 23 российских дипломата.

В МИД России считают заявление Терезы Мэй грубой провокацией, подрывающей основы нормального межгосударственного диалога.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. В настоящее время оба находятся в больнице в критическом состоянии. По данным британской стороны, они был отравлены нервно-паралитическим веществом.

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