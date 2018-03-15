Великобритания рассказала о доказательствах причастности России к делу Скрипаля

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что у Соединенного Королевства есть доказательства причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает РИА Новости.

По его словам, «имеющиеся доказательства того, что это была Россия, ошеломляющие». Джонсон добавил, что причастность Москвы также подтверждает выбор нервно-паралитического вещества, изготавливавшегося в СССР. По его мнению, злоумышленники выбрали его, чтобы показать, что это была Россия.

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В то же время британский политик не уточнил, какими именно «всеобъемлющими доказательствами» располагает Лондон.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, она объявила о высылке российских дипломатов, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме.

Лондон считает, что за покушением стоит Москва, поскольку бывший шпион и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией. Российское руководство отвергает все обвинения.

В МИД России сообщили, что расценивают слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о мерах «наказания» Москвы как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога, а также пообещали быстрые ответные меры.

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