Великобритания рассказала о доказательствах причастности России к делу Скрипаля

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что у Соединенного Королевства есть доказательства причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает РИА Новости.
По его словам, «имеющиеся доказательства того, что это была Россия, ошеломляющие». Джонсон добавил, что причастность Москвы также подтверждает выбор нервно-паралитического вещества, изготавливавшегося в СССР. По его мнению, злоумышленники выбрали его, чтобы показать, что это была Россия.
В то же время британский политик не уточнил, какими именно «всеобъемлющими доказательствами» располагает Лондон.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Кроме того, она объявила о высылке российских дипломатов, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.
Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме.
Лондон считает, что за покушением стоит Москва, поскольку бывший шпион и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией. Российское руководство отвергает все обвинения.
В МИД России сообщили, что расценивают слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о мерах «наказания» Москвы как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога, а также пообещали быстрые ответные меры.