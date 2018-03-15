В НАТО поверили Великобритании

Североатлантический альянс поддерживает точку зрения Лондона о веществе, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 15 марта, передает ТАСС.
«Мы знаем, что это вещество производилось в России, поэтому доверяем тем оценкам, которые сделаны в Великобритании», — сказал он. Генсек добавил, что оснований для сомнений у альянса нет.
До этого на заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что в стране не проводились никакие научно-исследовательские и опытные конструкторские разработки вещества под условным названием «Новичок», пишет агентство. Именно о его применении заявляет британская сторона.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров понадеялся, что Скрипаль и его дочь Юлия выживут и смогут пролить свет на все произошедшее.
14 марта премьер-министр Великобритании объявила о высылке 23 российских дипломатов. Она также официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона и его дочери и заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.
В России отметили, что считают действия Лондона информационно-политическим шоу и пообещали быстрый ответ. В частности сообщалось, что Москва скоро вышлет британских дипломатов.
Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме. Лондон считает, что за покушением стоит Москва, поскольку бывший шпион и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией. В Москве отвергают все обвинения.