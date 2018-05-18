Кремль объяснил интенсивность международных контактов Путина

Интенсивность международных рабочих контактов президента России Владимира Путина обусловлена непростой геополитической обстановкой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 18 мая.

«Весьма непростая геополитическая обстановка в целом. Кроме того, это процесс развития двусторонних отношений, потому что Россия активно развивает двусторонние отношения со своими партнерами, ищет взаимовыгодные отношения, основанные на принципах уважения интересов друг друга, со всеми странами, которые готовы следовать этой формуле», — сказал Песков.

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Так представитель Кремля ответил на вопрос, чем обусловлено большое число переговоров главы государства с зарубежными коллегами в последнее время.

Путин после вступления в должность главы государства на новый срок провел несколько двусторонних международных встреч, среди которых переговоры с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху, президентом Сербии Александаром Вучичем. В Сочи на полях саммита ЕАЭС он провел переговоры с лидерами стран — участников союза, в том числе с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Накануне российский лидер встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.

На 18 мая запланированы его переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Кроме того, как пишет агентство, в ближайшее время Путин намерен провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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