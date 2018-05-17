Путин и Асад встретились в Сочи

Президент России Владимир Путин и глава Сирии Башар Асад встретились в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Сегодня в Сочи состоялись переговоры президента России Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Асад посетил Сочи с рабочим визитом», — сказал Песков.

Отмечается, что лидеры двух стран уже проводили встречи в летней резиденции российского президента. Асад приезжал в Сочи 20 ноября 2017 года. Тогда Путин представил сирийского лидера руководству Минобороны и Генерального штаба.

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