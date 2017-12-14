Путин раскрыл подробности визита в Сирию

Президент России Владимир Путин рассказал, что давно собирался посетить авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции в четверг, 14 декабря, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Глава государства подчеркнул, что безопасность его полета была полностью обеспечена российскими летчиками. «И на земле, потому что нужно было, специалисты это знают, это самый опасный момент — посадка самолета, который может быть целью ПЗРК (переносных зенитных ракетных комплексов — прим. «Ленты.ру»). Летчики, я смотрел, они не просто летели рядом, они при посадке ушли ниже нашего самолета. Сопла боевых машин разогреваются гораздо сильнее, чем двигатели гражданского самолета. Они, по сути, прикрывали наш самолет, потом разошлись», — рассказал президент.

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