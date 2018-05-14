Путин встретился с новым премьером Армении

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что хорошие результаты экономического сотрудничества Москвы и Еревана удастся не только сохранить, но и приумножить. Об этом заявил в ходе первой встречи в Сочи с новым премьером Армении Николом Пашиняном, передает РИА Новости в понедельник, 14 мая.

«Я хочу пожелать вам успехов на посту руководителя правительства и надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Москва рассматривает Армению как «ближайшего партнера и союзника в регионе», в частности это касается экономического взаимодействия и вопросов безопасности.

11 мая Никол Пашинян выразил уверенность, что армяно-российские отношения изменятся к лучшему.

Пашинян был избран премьер-министром Армении 8 мая в результате голосования в Национальном собрании страны. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов (при 53 необходимых), против — 42. Премьер-министра удалось избрать благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении, которая после назначения Пашиняна объявила об уходе в оппозицию.

Выборы нового главы правительства проходили на фоне политического кризиса, который был спровоцирован назначением бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

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